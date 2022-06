Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții am așteptat cu nerabadare zilele de vara, mai ales pentru ca avem mai mult timp liber de petrecut alaturi de oamenii dragi din viața noastra. Iți dorești sa-ți surprinzi familia cu un desert simplu și delicios, dar totodata racoritor? Ei bine, noi venim cu o idee care te va ajuta sa te racorești…

- In ediția din 17 iunie 2022, a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, bucatarul matinalului, pentru ca este vineri și este zi de desert, a preparat o delicioasa și spectaculoasa rețeta de tort Pavlova cu fructe de padure și fistic.

- A venit mult așteptata vara și, totodata, sezonul in care toți vrem sa mancam inghețata. Te-ai saturat de tot ce gasești in magazine și iți dorești sa te bucuri de un desert racoritor mai sanatos? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru o inghețata din…

- Clatitele sunt la mare cautare in orice moment al anului, insa știm cu toții ca vara deserturile cu ciocolata sunt din ce in ce mai rare, asta fiindca pe o cadura mare nu pica deloc bine corpului. Totuși, noi am pregatit o rețeta de clatite americane cu fructe de padure care este imposibil sa nu iți…

- Daca vrei sa pregatești pentru familia sau prietenii tai o surpriza, dar nu mai ai idei și nici nu iți dorești sa stai prea mult timp in bucatarie, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta de prajitura rapida cu iaurt și fructe de padure. De ce ingrediente avem…

- Aromat și extrem de delicios, checul este un desert simplu pe cate il poți prepara in fel și chip. Este un desert versatil pe gustul tuturor, tocmai pentru ca se poate adapta la orice fel de preferințe. Aceasta rețeta de chec cu alune, ciocolata și fructe uscate, este cu siguranța una dintre cele mai…

- In ediția din 13 mai 2022, a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, bucatarul matinalului, pentru ca este vineri și este zi de desert, a preparat o rețeta de Biscuiți cu unt și migdale, glazurați cu ciocolata alba și fructe pe care i-a denumit "Bijuterii dulci".

- Crumble cu mix de fructe de padure este o rețeta foarte gustoasa care ii va cuceri pe toți cei care o vor incerca. Avand in vedere ca suntem in perioada Paștelui, cu siguranța gospodinele sunt in cautare de diverse rețete pentru masa festiva. Trebuie sa știi ca va fi nevoie de o cantitate mai mare din…