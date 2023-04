Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in ședința de azi inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Masura va fi decisa printr-o hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru…

- NOILE LEGI ALE EDUCAȚIEI. Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, proiectele de legi consolidate ale educatiei, privind invatamantul preuniversitar si cel referitor la invatamantul superior.PLAFONAREA PREȚURILOR LA RCA. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pornind de la situatia…

- Legile Educației au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului. Daca vor fi aprobate de Executiv, acestea vor fi trimise spre dezbatere in Parlament. Legile Educatiei sunt in dezbatere publica din 27 februarie. Acestea erau programate pentru a fi dezbatute in sedinta din 23 martie…