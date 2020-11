Programul de guvernare al PNL nu vorbeste despre inghetarea salariilor bugetarilor, dar, cu certitudine, salariile demnitarilor vor fi inghetate, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Antena 3. Acesta a fost intrebat care este punctul sau de vedere in legatura cu afirmatia economistului sef al BNR, Valentin Lazea, care propunea ca din 2021 salariile bugetarilor sa fie taiate cu 20%.

"Am citit afirmatia domnului economist. Este parerea dansului. Este un scenariu la care dansul s-a gandit. Nu cred ca ati vazut in programul de guvernare al Partidului National Liberal…