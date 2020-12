Înghețarea salariilor ar putea duce la proteste în perioada imediat următoare Potrivit unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, salariile si sporurile bugetarilor se vor mentine in 2021 la acelasi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020, valoarea punctului de amenda ramane la 145 lei, iar voucherele de vacanta in cuantum de 1.450 lei vor fi acordate si anul viitor, insa […] Articolul Inghețarea salariilor ar putea duce la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Referitor la coșuri, nu e vorba de interzicerea acestora. Vor continua sa fie folosite, dar ramane la aprecierea orgaizarii interne a magazinelor ce scopuri vor avea, in afara de cel pentru cumparaturi. S-a menționat ca in aglomerație, coșul cu rotile poate fi un mijloc care poate reuși sa asigure…

- Maia Sandu și-a anunțat prioritațile pentru perioada imediat urmatoare investirii in funcția de președinte al țarii.”Ne aflam intr-o criza economica, sanitara foarte mare. Oamenii au fost privați de ajutoare, iar faradelegile continua fara opreliște.

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data, informeaza Mediafax. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei, despre care a vorbit,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, "in perioada imediat urmatoare", sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja. "Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, „in perioada imediat urmatoare”, sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja, potrivit Agerpres.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, "in perioada imediat urmatoare", sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja. "Cu certitudine, analizam posibilitatea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada imediat urmatoare in spitale si Directiile de sanatate publica vor fi efectuate evaluari incrucisate pentru a se vedea daca exista capacitatea pentru fiecare dintre cei care lucreaza in aceste spitale sa acorde asistenta medicala. ‘In perioada…