- Acordul privind cooperarea in domeniul securitatii intre Romania si Ucraina, care prevede sprijinirea Ucrainei in ceea ce priveste infiintarea unui punct focal national privind armele, a fost semnat, joi, la Washington, SUA, de președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, relateaza News.ro. Potrivit…

- Uniunea Europeana a ajuns miercuri la un acord de principiu asupra unui nou pachet de sanctiuni la adresa Belarusului cu scopul de a consolida restrictiile impuse Rusiei pentru razboiul sau impotriva Ucrainei si pentru a o impiedica sa le eludeze, informeaza EFE, relateaza Agerpres.

- Statele Uniunii Europene au aprobat, luni, o prima tranșa intre 1,2 și 1,4 miliarde de euro pentru ajutorul militar destinat Ucrainei, banii provenind din veniturile generate de activele rusești inghețate,...

- Comisia Europeana a propus, marti, prelungirea protectiei acordate refugiatilor ucraineni in Uniunea Europeana, cu un an, pana pe 4 martie 2026. Masura va fi discutata, joi, de ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii, care se intalnesc in Luxemburg. Propunerea Comisiei va fi aprobata…

- „Doar impreuna putem opri nebunia de la Moscova”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina a semnat, vineri, acorduri de securitate cu Islanda, Norvegia si Suedia, relateaza DPA, potrivit Agerpres. „Acordul este un semnal puternic pentru Rusia ca, practic, este inutil sa continue…

- Uniunea Europeana a aprobat utilizarea veniturilor din activele inghețate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru a ajuta Ucraina, datorita careia Kievul va primi 3 miliarde de euro doar in 2024. Ministrul ceh de externe Jan Lipavsky a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X, menționind ca 90% din…

- Consiliul Uniunii Europene a decis vineri sa suspende activitatile de difuzare in Uniunea Europeana a patru noi canale mass-media ce raspandesc si sprijina propaganda Rusiei si sustin razboiul de agresiune al acesteia impotriva Ucrainei: Vocea Europei, RIA Novosti, Izvestia si Rossiyskaya Gazeta, indica…

- Presedintele rus Vladimir Putin a plasat filialele ruse ale companiei italiene de echipamente de incalzire a apei Ariston si ale producatorului german de electrocasnice BSH Hausgeraete sub administrarea JSC Gazprom Household Systems, potrivit unui decret publicat vineri. Aceste masuri, care vizeaza…