Înghețăm sau nu? Prognoza meteo pentru perioada 14 noiembrie-12 decembrie Noiembrie a ajuns pe la mijloc, nu a fost prea friguros, și iata ca ne indreptam spre luna Sarbatorilor! Obișnuiți deja cu temperaturi „calduțe” ne intrebam daca in decembrie inghețam sau nu. Iata cum e prognoza meteo pentru perioada 14 noiembrie-12 decembrie Cei care ar vrea sa știe cum arata prognoza pentru restul lunii noiembrie și inceput de decembrie afla ce estimeaza meteorologii pentru urmatoarele patru saptamani. Cum va fi vremea pe final de noiembrie și in primele doua saptamani ale lui decembrie, ultima luna a anului? Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, vineri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

