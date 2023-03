Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lunii martie aduce vreme tot mai rece, iar vanturile iși vor face de cap in toata țara. Romania intra in cod galben, iar la munte, cod portocaliu și chiar roșu. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața o informare meteo de intensificari ale vantului, precipitații moderate…

- Meteorologii au emis o atentionare de vremea rece in intervalul 27 martie, ora 06 – 29 martie, ora 21. Vor avea loc intensificari ale vantului, precipitatii moderate cantitativ, racire accentuata – inghet la sol si bruma In intervalul mentionat, precipitatiile se vor extinde treptat dinspre vest si…

- Schimbare radicala a vremii. De astazi, aerul tropical din nordul Africii va fi inlocuit treptat de o masa de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunța frig neobișnuit, ingheț la sol și ninsori.

- Incepand de luni, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii. Vor fi ploi, iar din a doua parte a nopții de luni spre marți se vor semnala precipitații mixte, in special in jumatatea de nord, in timp ce la munte vor predomina ninsorile și local se va…

- Vremea frumoasa, dar deosebit de rece dimineața și seara anunța meteorologii in Romania. De duminica, un val de frig va cuprinde toate regiunile, va ploua, iar la munte sunt anunțate ninsori. Abia de miercuri, temperaturile incep sa creasca.

- Vremea ramane frumoasa luni, 13 martie, iar vantul se domolește. Se incalzește ușor și maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Variații de temperatura se anunța in urmatoarele zile, iar dimineața se vor produce bruma și ingheț la sol. „In ultimele zile, am avut temperaturi cu mult mai ridicate decat…

- Urgia alba a ajuns in Romania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va schimba radical in urmatoarele ore. Daca temperaturile inregistrate in ultimele zile au fost peste media specifica perioadei, urmeaza fenomene meteorologice neașteptate. A fost emis primul…

- AMICAL… Romania A (reprezentativa secunda) va disputa un meci test cu echipa similara a Italiei, pe 21 ianuarie, la Parma. Printre jucatorii convocați la aceasta acțiune se afla și cațiva rugbyști crescuți la CSȘ Barlad și RC Barlad. La finalul anului trecut, selecționerul Andy Robinson a demisionat,…