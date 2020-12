Îngheață SALARIILE. Cîțu a spus ce se întâmplă cu banii acestor români Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție de compromis. Salariul va crește puțin peste rata inflației, adica cu puțin peste 3 la suta. Ințelegem costurile pentru antreprenori. Toate aceste masuri nu sunt masuri care le luam doar pentru aceasta peruioada. Vor susține creșterea economica. Vor avea un impact pozitiv", a spus premierul Florin Cițu. El… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

