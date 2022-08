Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii IGSU au descins la Maciuca, la locația de nunta in care va avea loc nunta liderului AUR, George Simion. Oamenii legii verifica daca exista pericolul izbuncirii unui incendiu, in condițiile in care miile de nuntași vor sta pe baloți de paie. George Simion și iubita lui, Ilinca, se vor casatori…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier au emis, luni, 15 august, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele soferului de 35 de ani, din comuna Corni, care a produs accidentul rutier de duminica in urma caruia o fetita de 12 ani si-a pierdut viata, scrie Agerpres , care preia informații furnizate…

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, aluneca spre est in mare, iar oamenii de știința se tem ca ar putea declanșa un țunami catastrofal, relateaza Greekreporter. Oamenii de știința sunt ingrijorați de faptul ca mișcarile lente care au fost masurate pe flancul de sud-est al…

- O botoșaneanca ce a studiat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, Tabitha Gavriliuc (foto stanga), s-a asociat cu o prietena, Miruna Manole și au creat Pod.ish, un magazin online de tip manifest in care au listat cateva sute de produse sustenabile din sfera bunurilor…

- Trei barbati din Botosani au fost arestati dupa ce au pus in circulatie bancnote de 50 si de 100 de euro false. Politistii au ridicat in vederea continuarii cercetarilor, peste 2.800.000 de dolari si aproximativ 70.000 de euro, de la o societate comerciala din judetul Suceava, de la care s-ar fi aprovizionat…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca in sedinte de Guvern de astazi va fi facuta o solicitare pentru familiile victimelor din dosarul Colectiv.

- Poliția spaniola a prins un șofer care circula cu 287 km/h, pe o autostrada. Oamenii legii au observat din elicopetrul care supraveghea traficul, o mașina care trecea vizibil mai repede printre celelalte autoturisme. Nu mica le-a fost mirarea cand au pornit radarul, care a inregistrat viteza „fulgeratoare”,…

- Un grup de parlamentari de la USR vine cu un nou proiect de lege care, in teorie, dorește rezolvarea deficitului de locuințe sociale din fondurile statului, insa care, in practica, ar crea și mai multe probleme. Practic, se dorește reducerea de la 5 la 3