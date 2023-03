Ingerul copiilor s-a nascut la Constanta. 93 de ani de la venirea pe lume a lui Alexandru Pesamosca

Stiri pe aceeasi tema

- Crizele suprapuse, instabilitatea politico-sociala resimțita din ce in ce mai acut și fara premisele unei ieșiri la liman, scot tot mai mulți oameni in strada. Destabilizarea sociala se accentueaza in mai multe puncte fierbinți pe harta lumii. Au fost proteste in acest weekend in Cehia, Italia, Franta,…

- Nota de plata pentru criza energetica din Europa se apropie de 800 miliarde de euro, au anuntat luni cercetatorii, cerand tarilor sa fie mai orientate in cheltuielile lor pentru solutionarea crizei energetice, transmite Reuters.Conform analistilor de la think-tank-ul Bruegel, din septembrie…

- MAGYARENGLISH Numarul refugiatilor din Ucraina in alte tari europene a depasit pragul de 8 milioane de la inceperea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor actualizate joi de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite EFE. Din acest total, 4,8 milioane…

- Inspectorii vamali din cadrul B.V.F. Constanța – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul in Republica Moldova, 2.575 bucați caști audio fara fir pentru…

- Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de copii “Sf. Maria” din Iasi a relatat intr-un interviu acordat News.ro ce inseamna o interventie chirurgicala de o asemenea amploare precum cea facuta in cazul Alexiei Tudose, adolescenta care si-a pierdut ambele brate…

- Liviu Balac e pictor de icoane bizantine și a primit de curand titlul de „Tezaur Uman Viu” in domeniul „Prelucrarii lemnului – realizare de icoane din lemn, care creeaza, valorifica și transmite elemente de patrimoniu cultural imaterial”. Printre miros de carnați și pastrama de oaie, plus aglomerația…

- Procurorii DIICOT sunt o prezența activa in județ, iar anul acesta au fost zeci de anchete. Cam jumatate au subiecte cu care ne-am obișnuit deja: trafic de droguri sau substanțe cu efecte psihoactive. Sunt cazurile cele mai comune instrumentate de DIICOT, insa sunt și excepții. Este vorba de anchete…