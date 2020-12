Stiri pe aceeasi tema

- RELAXARE a restricțiilor la Aiud: Se redeschid locurile de joaca, este permisa practicarea sporturilor de echipa in aer liber Datorita faptului ca rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–COV-2 la 1000 de locuitori din municipiul Aiud a scazut sub 3 la mie, Comitetul...…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 356 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- In preajma sarbatorilor de iarna, un barbat din Alba apeleaza la bunatatea oamenilor pentru a putea ajuta mama unui prieten drag, aflata in tratament medical și in mare nevoie de sange. ,,Pentru toți prietenii mei buni din Aiud si Alba Iulia! Va rog din tot sufletul meu daca puteți dona... Articolul…

- Astazi, 9 decembrie, o acțiune de amenajare a spațiilor verzi și de toaletare a arborilor a fost efectuata pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia. In acest scop, ieri, polițiștii locali au pus balize și inștiințari pentru conducatorii auto, care au fost rugați șa nu-și parcheze maine mașinile…

- Primaria municipiului Alba Iulia a deschis, miercuri, creșele care funcționeaza in subordinea administrației publice locale. Creșele iși vor desfașura activitatea cu respectarea celor mai stricte masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, creșele au fost dezinfectate, iar intreg…

- Astazi, comemoram 100 de ani de la martiriul episcopului unit Demetriu Radu 26 octombrie 1862 – 8 decebrie 1920), nascut in satul Uifalau (Sasz-Uifalu, Thomaskirch, azi Radești), comitatul Alba. Doctor in teologie la Roma, Demetriu Radu a fost episcopul Eparhiior unite de Lugoj și Oradea Mare(1897-1920),…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 145 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 145 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca…

- Ziarul Unirea FOTO| 20 de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au ,,mobilizat” pentru a dona sange! 20 de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat luni, 5 octombrie, la o acțiune de donare de sange. Activitatea s-a desfașurat…