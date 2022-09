Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta s-au implinit 150 de ani de la trecea in eternitate a lui Avram Iancu, cel numit și „Craisorul Muntilor”, a fost cel mai mare luptator pentru drepturile romanilor transilvaneni și organizatorul luptei revolutionarilor romani din Transilvania in timpul revolutiei romane de la 1848. Istoria…

- O hala din municipiul Baia Mare, in care se producea hrana pentru animale, a fost distrusa de un incendiu izbucnit in noaptea de duminica spre luni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, potrivit Agerpres."Peste 100 de metri patrati dintr-o hala unde se producea hrana…

- Un incendiu a izbucnit la tribuna oficiala a Stadionului Municipal din Slobozia. Dupa finalizarea interventiei, specialistii au stabilit ca focul a pornit, cel mai probabil, din cauza unui trasnet. ISU Ialomita a anuntat, sambata, ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si…

- O autoutilitara care transporta deseuri rezultate de la biserica distrusa in incendiu, duminica, intr-un cartier din Constanta a fost confiscata de politistii locali deoarece acestea erau aruncate pe un teren viran, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, intr-o gospodarie din Fratauții Noi, focul cuprinzand in scurt timp casa, adapostul de animale și alte anexe, construite din lemn. In locuința se afla o femeie in varsta de 92 de ani, care a suferit un atac de panica cand a realizat dezastrul din…

- Asociația CERT Transilvania continua seria faptelor bune și echipeaza de școala peste 70 de copii din medii defavorizate. Voluntarii de la CERT Transilvania vor aduna rechizite și ghiozdane pe care le vor dona celor 74 de copii care provin din medii defavorizate din Munții Apuseni. Campania „Vreau la…

- O casa nelocuita dintr-un cartier al municipiului Hunedoara a fost distrusa de flacari intr-un incendiu violent care a avut loc vineri dimineata, focul fiind lichidat dupa aproximativ o ora de pompierii militari din localitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea ucraineana Anhelina Kalinina a anuntat ca isi va folosi castigurile de la Wimbledon pentru a ajuta la reconstruirea casei parintilor ei, care a fost distrusa de bombardamentele rusesti, informeaza lequipe.fr.