Diana Șoșoaca, președintele SOS Romania, a facut o declarație scrisa ca se va purta frumos la Bruxelles. „Imi iau angajamentul de a respecta Codul comportamentului corespunzator al deputaților in Parlamentul European in exercitarea funcțiilor lor", se arata in documentul public de pe pagina ei de pe site-ul Parlamentului European. Intr-o nota ironica și deloc surprinzatoare, […]