- Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc joi, 27 iunie, dupa ce la tragerile loto din 23 iunie, Loteria Romana a acordat peste 16.100 de caștiguri in valoare totala de peste 1,50 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 27 iunie 2024Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc…

- Comisia Europeana a adoptat o decizie, emitand o evaluare preliminara pozitiva pentru a ridica suspendarea platii de 37,2 milioane de euro catre Romania. Aceasta survine dupa ce Comisia a recunoscut progresele efectuate in implementarea PNRR, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Decizia…

- Vești bune pentru elevii dintr-o comuna din Romania. Primarul a reușit sa acceseze fonduri de peste 9 milioane de euro, bani cu care va inființa o noua școala smart. Cum va fi aceasta unitate de invațamant și ce o face cu totul speciala. Școala smart, de 9 milioane de euro O noua școala smart va […]…

- Romanii au platit taxe si impozite in valoare de peste 250 de milioane de lei in primele patru luni ale acestui an prin intermediul statiilor de plata SelfPay, fiind procesate 1,5 milioane de astfel de plati, potrivit datelor transmise marti de companie. SelfPay opereaza in Romania peste 11.000 de statii…

- Fondul de investiții Cornelius H Group, din Marea Britanie, a preluat lanțul de cofetarii Dulcinella. Odata cu preluarea, a fost anunțata și extinderea rețelei ca brand național. Brandul Dulcinella, venit din Republica Moldova și prezent in Romania din anul 2019, deține peste 20 de magazine proprii…

- In aceasta dimineața, Romania a trmis un nou transport cu alimente și articole de cazarmament (corturi, saci de dormit, paturi etc), pentru populația din Fașia Gaza, puse la dispoziție de dministrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, anunța Guvernul. Decizia de acordare a pachetului…

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…