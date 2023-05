Ing. Ilariu Isac, inițiatorul Simfoniei Lalelelor – Cetățean de Onoare al Municipiului Pitești Astazi, 19 mai 2023, in cadrul Ședinței festive a Consiliului Local, organizata la Filarmonica Pitești cu ocazia implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a orașului, i-a fost acordat titlul de ,,Cetațean de onoare” domnului Ilariu Isac, inițiatorul manifestarii dendro-floricole ,,Simfonia Lalelelor”. Inclus in „Dicționarul Personalitaților din Romania. Biografii Contemporane” din 2015, profesorul universitar doctor Ilariu Isac a fost, de asemenea, recunoscut drept Ambasador Emerit al Spiritualitații Romanești Contemporane (2020) și Mentor Inspirațional al Romaniei Contemporane… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

