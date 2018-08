ING Group raporteaza un profit trimestrial de 1,43 miliarde euro: ce a realizat banca in T2 [VIDEO]

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OMV Petrom a consemnat in primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2017, cand rezultatul afisat a fost de 1,21 miliarde de lei, po...

- Grupul informatic american Apple a devenit prima compania americana listata a carei capitalizare bursiera a ajuns la 1.000 de miliarde de dolari, dupa castigurile trimestriale solide raportate saptamana...

- Piraeus Bank Romania a raportat pentru primul semestru (S1) din acest an un profit inainte de impozitare de 25,1 mil. lei, in crestere semnificativa fata de nivelul de 3,8 mil. lei inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. “Rezultatele financiare obtinute in prima jumatate a anului…

- BRD – Groupe Societe Generale a realizat in primul semestru al anului un profit net de 767 milioane lei, in crestere cu 2,2% fata de perioada similara a anului trecut, la venituri bancare de 1,43 miliarde lei, cu 11,5% mai mari decat in primele sase luni din 2017, arata un raport al bancii, citat…

- Petrom raporteaza, joi, un rezultat din exploatare - excluzand elementele speciale - de 1,7 miliarde de lei in semestrul I 2018, stabil fața de valoarea din perioada similara a anului trecut, segmentul Upstream (producția) avand cea mai mare contribuție, potrivit Mediafax.Fluxul de trezorerie…

- Cea mai mare banca comerciala din Germania a facut o greșeala de proporții. Deutsche Bank a transferat 21 de miliarde din greșeala, catre Macquarie, Group in 2014, relateaza Agerpres. Transferul a fost o eroare umana si nu a fost legat de probleme tehnice.

- Grupul german Infineon Technologies a anuntat vineri ca va investi 1,6 miliarde euro pentru a construi o uzina de chipuri in Austria, mizand pe cresterea cererii pentru semiconductori pe termen...