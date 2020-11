Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, sustine ca decizia primarului Craiovei de a deschide un targ de Craciun in centrul orasului, in plina pandemie, reprezinta o actiune electorala organizata fara sa se tina cont de crestere numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, atat la nivel national,…

- Bradul de Craciun a fost amplasat in Piata Unirii si urmeaza sa fie impodobit. Pe mai multe bulevarde din oras au fost montate si decoratiunile. Iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie. Insa alte evenimente nu vor avea loc pentru a marca inceputul sarbatorilor de iarna. „Sarbatorile de iarna vor…

- 12.900.000 lei este suma cea mai mare alocata iluminatului festiv de catre Primaria Municipiului București pentru iarna 2019, suma in creștere cu 133.56% fața de suma cea mai mare alocata echipamentelor folosite pentru iluminatul festiv de catre Primaria Municipiului Constanța, pentru iarna 2017…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) vine in atenția opiniei publice cu cateva informații referitoare la Azilul de Noapte situat pe str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B. ”Avand in vedere situația actuala, naționala și internaționala, generata de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, facem precizarea ca toate spatiile,…

- Fara petreceri de Craciun si alte evenimente de socializare, pe tot parcursul iernii. Acesta este anuntul Angelei Merkel, care spera la o scadere a numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, conform Daily Mail. Noiembrie este o luna cruciala pentru poporul german, de aceasta depinzind ce masuri…

- Tradiționalul Targ de Craciun din Sibiu, care anual atrage zeci de mii de vizitatori, va avea loc și in acest an, chiar daca rata de infectare cu COVID-19 a ajuns in municipiu la 3.74 la mia de locuitori. Potrivit reporterilor de la oradesibiu.ro evenimentul ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in perioada…

- Actrita cu proiectele teatrale in aer, din cauza scenariului rosu in care se afla acum Bucurestiul, si mamica a doi copii mici, Aylin (34) a vorbit despre schimbarile din viata ei de zi cu zi, casnicia de aproape 10 ani si planurile pe care si le face, in familie, pentru Craciun si Revelion.

- Invitat vineri seara la Digi 24, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus ca nu se asteapta ca sarbatorile de Craciun si Revelion din 2020 sa fie la fel ca cele din alti ani.