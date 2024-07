ING: Derapajele fiscale și creșterile salariale lasă Băncii Naționale o marjă limitată de scădere a dobânzilor Banca ING iși menține prognoza de inflație in Romania de 4,2% pentru finalul anului, chiar daca riscurile au crescut ”ușor”. Analiza a fost publicata in contextul cfrelor anunțate de INS, care au aratat ca rata anuala a inflatiei a coborat, in luna iunie 2024, la 4,94%, de la 5,12% in mai. ”Nu credem ca exista […] The post ING: Derapajele fiscale și creșterile salariale lasa Bancii Naționale o marja limitata de scadere a dobanzilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta PSD-PNL a obtinut 48,55% la alegerile europaramentare care au avut loc in 9 iunie, a anuntat, marti seara Biroul Electoral Central (BEC), rezultatele fiind finale. Astfel, PSD si PNL vor avea 19 dintre cei 33 de europarlamentari ai Romaniei. AUR a obtinut 14,93%, Alianta Dreapta Unita – 8,71%,…

- Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…

- Achizițiile de vehicule electrice importate din China sunt inca la un nivel neglijabil din totalul consumului din UE, dar aceasta problema este una de actualitate, in contextul tensiunilor comerciale intre China și Europa. O analiza publicata de banca Unicredit arata ca ponderea cheltuielilor din consumul…

- Romania se confrunta cu o creștere ingrijoratoare a cazurilor de de tuse convulsiva in Romania. In primele patru luni ale acestui an, in Romania, s-au inregistrat 112 cazuri de tuse convulsiva, fața de doar de 16 cazuri inregistrate in anul 2023,anunța Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).…

- Un nou drog cu efecte devastatoare a aparut pe piața din Romania. Este vorba despre „Pastila portocalie”, drogul denumit generic „Donkey Kong” din familia amfetaminelor, care, potrivit experților, poate provoca halucinații, convulsii și moarte. Acest nou drog, cu un personaj din jocurile Nintendo, a…

- Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2024. ”Rata somajului in luna martie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,3%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de cea inregistrata…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea anticipata in prognoza din februarie 2024, se arata in Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei…