ING Bank Romania, profit net in crestere cu 35%. Banca olandeza a depasit 1,2 milioane de clienti activi

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile ING Bank Romania au crescut cu 25% in primul semestru al anului, la 875 milioane lei, in timp ce profitul net se a urcat la 345 milioane lei, fata de 255 milioane lei in primele sase luni din 2017. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Grupul de servicii medicale private Medlife a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri consolidata de 373,5 milioane lei, in crestere cu 24% fata de perioada similara a anului trecut, si un profit net de 6 milioane lei, cu 5% sub nivelul de la finele lunii iunie 2017. Continuarea…

- BRD SocGen raporteaza pentru prima jumatate a anului un profit net de 757 milioane lei, in crestere cu circa o treime fata de perioada similara din 2017. Rezultatul se bazeaza pe o crestere cu 10% a venitului net bancar, dar si pe costul de risc...

- Erste, actionarul majoritar al BCR, si-a publicat marti rezultatele financiare aferente primului semestru din acest an pe tot grupul si in tarile in care este prezent. In Romania, unde detine Grupul BCR, Erste a anuntat un profit operational de 137 milioane euro, in scadere cu 9,2% fata…

- Compania sibiana a bifat anul trecut un profit net de peste 28,8 milioane lei (6,3 milioane euro), în crestere cu 61% fata de anul precedent, si un numar mediu de 634 de angajati, potrivit datelor publice. În 2016, cons­truc­torul sibian a avut o cifra de afa­ceri de 362,6…

- Astfel se pastreaza trendul pozitiv in primul trimestru al anului 2018, cu un profit brut de 36,08 milioane lei, cu 55% mai mare fața de primul trimestru al anului 2017 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), instituție cu rol strategic pe piața garantarii din Romania, anunța…

- ING Bank Romania a anuntat joi o crestere de 32% a veniturilor in primele trei luni ale acestui an, pana la 425 milioane lei, in contextul in care numarul de clienti activi a crescut cu 15%, informeaza news.ro.”Numarul de clienti activi a crescut cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- Electroarges (ELGS), producator de electrocasnice, a inregistrat in primele trei luni un profit net de 3,9 milioane de lei, mai putin cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut in timp ce veniturile totale din exploatare au ajuns la 66 milioane lei, in crestere cu 18%. La 31 martie…