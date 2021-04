Stiri pe aceeasi tema

- ING Bank Romania a acordat o facilitate de credit de 10 milioane de lei companiei Agrinvest Credit IFN pentru cresterea creditarii fermierilor mici si mijlocii si pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru ale companiei in anul 2021.

- Intesa Sanpaolo Bank subsidiara din Romania a Grupului Intesa Sanpaolo, a acordat recent companiei romanesti SUPERCOM SA, o facilitate de credit in valoare de 19,6 milioane RON (~ 4 milioane EURO) necesara achizitionarii de echipamente noi, special concepute pentru colectarea si transportul deseurilor,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca obiectivul ramane ca pana la finalul lunii septembrie sa fie vaccinati 10,4 milioane de romani, ceea ce inseamna un procent de 70% din populatia activa. „Incercam in continuare ca dozele pe care le avem sa fie programate ca sa nu existe niciun loc liber.…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- ​Dupa un 2020 excelent, în care business-ul a crescut de peste patru ori, aplicația de videoconferințe Zoom așteapta ca în anul fiscal curent afacerile sa creasca cel puțin cu 40%, spun cei de la companie. Chiar daca unii se vor întoarce la birou, mulți vor continua sa lucreze și de…

- Poșta Romana, unul dintre cei mai mari angajatori locali, cu peste 25.000 de salariați, va disponibiliza in cursul acestui an cel puțin 21% din personalul funcțional-administrativ și cel de conducere, potrivit informațiilor Profit.ro . Șeful companiei, Horia Grigorescu, a transmis o informare catre…

- Vaccinul COVID-19 de la Moderna ar asigura o imunitate de cel puțin un an, conform reprezentanților companiei. Cei de la Moderna Inc au declarat ca vaccinul ar trebui sa asigure o imunitate de cel puțin un an, scrie Reuters. De asemenea, compania este increzatoare ca tehnologia ARN messenger (ARNm)…