Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la sediul Primariei Flamanzi se apropie de finalizare. Imobilul ridicat in anii 80, pe cand localitatea era comuna, a scapat de aerul comunist de odinioara și a capatat un aspect propriu inceputul mileniului al treilea.

- Primaria Municipiului Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor la obiectivul „Reabilitare și dotari Colegiul Tehnic Aiud”. Valoarea totala estimata a investiției este de 11.453.488,03 de lei, fara TVA. Obiectivul general Creșterea gradului…

- Pe langa ofertele tradiționale de Black Friday 2022, anul acesta și-a facut loc și o premiera: sistemele fotovoltaice, la mare cautare la romani, mai ales in contextul actual cu majorari substanțiale ale prețului la energie. Propunerea vine din partea magazinului online de sisteme de securitate de Atu…

- "Pentru obiectivul Penetrația Splaiul Independenței Ciurel, am platit facturi restante pentru lucrari in valoare de 29,7 milioane lei. Totodata, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Pantelimon” – (Park & Ride Cora Pantelimon) am achitat 13,7 milioane lei, iar…

- Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producator de energie termo din Romania, va merge mai departe cu o centrala pe gaze alaturi de rusii de la Alro si cu patru proiecte solare alaturi de OMV Petrom. Cele doua investitii se ridica la peste 1,4 mld. e

- Conducerea SC ARAMIS INVEST SRL, din Baia Mare, urmeaza a realiza o importanta investiție, in vederea creșterii capacitații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara. In acest sens, va fi achiziționat un sistem fotovoltaic cu o putere totala de peste 4 MW. Detalii, in…

- ”Contextul macroeconomic nu este cel mai fericit și atunci este normal sa avem inca semne de intrebare privind apetitul pentru achiziții al Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS&RDS, chiar daca aceștia au primit concesii importante”… Astfel ”se sparge” in analize financiare ”Dumnezeul TELECOM”, Vlad…

- Din ce in ce mai mulți romani, dar și companii, apeleaza la panourile fotovoltaice pentru reducerea facturilor la energie. Libertatea va explica ce presupune trecerea de la statutul de consumator la cel de producator de curent electric.O familie are nevoie de 3-5 kWh instalați in panouri fotovoltaice,…