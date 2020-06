Stiri pe aceeasi tema

- Evolutii interesante sunt relevate de recentul raport al BNR si in ceea ce priveste pretul banilor. Lipsa clientilor in perioada pandemiei dar si volumul inca mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺscadaʺ ratele dobanzilor la credite. Situatia difera insa si in functie de moneda despre care discutam,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a împrumutat 3,3 miliarde euro de pe piețele externe. Conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial, saptamâna trecuta, ar fi dorit sa atraga 4 miliarde euro. Au fost doua tranșe: una de 1,3 miliarde euro cu maturitatea de 5 ani, cu un randament…

- Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance si Fundatia Erste, pune la dispozitia sectorului non-profit din Romania finantari in suma totala de 730.000 de euro, cu dobanda zero in 2020, pentru a-l ajuta sa depaseasca actuala situatie de criza generata de pandemia provocata de noul coronavirus.…

- Clientii uneia dintre cele mai mari banci din tara au primit o veste proasta: valoarea avansului pentru creditul ipotecar a crescut de la 15 la 35% din valoarea imobilului la care visau. Masura ar putea fi reevaluata luna viitoare.

- ING a modificat de mai multe ori in ultimii cinci ani avansul minim solicitat pentru imprumuturi. Banca olandeza a crescut avansul la 25% in mai 2016 pentru creditele ipotecare, in contextul Legii privind darea de plata. Cu toate acestea a revenit la valorile mai mici pana la startul crizei coronavirus.…

- In aceasta perioada, contabilii și firmele de consultanța și audit lucreaza "la foc continuu". Vor trebui apoi sa se ocupe de documentația pentru liniile de creditare pentru IMM-uri cu dobanda subvenționata. Despre aceste credite cu dobanda subvenționata, respectiv primul pas pe care trebuie sa-i faca…

- Banca Transilvania ofera clientilor afectati posibilitatea amanarii ratelor pentru maxim noua luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, iar perioada de creditare va fi prelungita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiilor de plata, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Pentru…

- Persoanele fizice au nevoie, pentru a beneficia de facilitatea privind amânarea ratelor de o declaratie pe proprie raspundere ca le-au fost afectate veniturile fata de situatia anterioara declansarii situatiei de urgenta, iar în cazul creditelor ipotecare modificarea clauzelor contractuale…