- Respingerea bugetului Capitalei, in urma opozitiei USR-PLUS si a PSD, ar putea duce la blocarea activitatii institutiei, in cazul in care pana pe 7 mai nu este dat un nou vot prin care sa fie adoptat.

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitații de Vest din Timișoara, este de parere ca vaccinarea este singura soluție de a scapa de pandemia de coronavirus. Acesta propune ca dozele de vaccin AstraZeneca, aproximativ 12.000. care sunt disponibile la ora actuala in Timiș, sa fie alocate…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat ca un trend epidemiologic descendent este conditia esentiala pentru revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, in timp ce testarea copiilor si vaccinarea personalului didactic sunt conditii favorizante. Cimpeanu a afirmat, intr-o emisiune la TVR1,…

- Un trend epidemiologic descendent este conditia esentiala pentru revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, in timp ce testarea copiilor si vaccinarea personalului didactic sunt conditii favorizante, a declarat joi seara ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ministrul a afirmat, intr-o emisiune…

- Numai persoanele vaccinate sau imunizate impotriva COVID-19 vor avea voie sa efectueze umrah (mic pelerinaj la Mecca) in timpul lunii musulmane a Ramadanului, care incepe la jumatatea lunii aprilie, au anuntat luni autoritatile saudite, relateaza AFP potrivit Agerpres. Citește și: RAPORT despre…

- Cițu a subliniat ca depinde de fiecare dintre noi sa revenim la viața normala. ”2 milioane de oameni vaccinați anti-COVID, adica 10% din populație, pana la sfarșitul lunii martie, in Romania. In acest weekend vom ajunge la primul million de romani vaccinați cu prima doza. Sunt veștile bune care trebuie…

- Urmariți live o runda de discuții despre urmarile economice ale crizei politice din Republica Moldova. Consecințele și avantajele unui lockdown - argumente pro și contra.Expertul in economie, Roman Chirca, va oferi raspunsuri la o serie de intrebari ce vizeaza sectoarele cheie ale economiei Republicii…

- Digitalizarea justiției- intre necesitate și impediment. Aurelian Mocan ,,Dosarul elecronic este viitorul’’ Efectele pandemiei și-au facut simțita prezența și in domeniul justiției, fapt care a necesitat anumite schimbari, atat pozitive, cat și negative. Joi, la Radio Unirea Fm, judecatorul Aurelian…