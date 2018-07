Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda unei reveniri a moralului consumatorilor, increderea in sectorul serviciilor a inregistrat cel mai redus nivel al ultimilor trei ani si a tras asteptarile generale la cel mai scazut nivel din septembrie 2014, arata o analiza publicata de ING Bank Romania. Dupa ce a scazut in cinci…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a fost afectata de scandalul Benalla si a atins cel mai scazut nivel dupa septembrie 2017, fara a beneficia de un efect al Cupei Mondiale de fotbal, potrivit unui sondaj Ipsos publicat marti si citat de France Presse.

- Romanii privesc perspectivele economice ale propriei tari cu mai mult pesimism decat oriunde in alta parte a Europei, conform studiului GfK privind climatul de consum in Europa pentru al doilea trimestru din 2018, informeaza AGERPRES . “Prognozele economice in randul consumatorilor romani au continuat…

- Numarul imigrantilor din Uniunea Europeana in Marea Britanie a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani. Totodată, statistica oficială arată și că mai puţine persoane au venit fără o ofertă de muncă fermă în primul…

- Scaderea activitatii s-a produs timp de doua luni la rand. Mai puternic in aprilie fata de martie si ceva mai usor in mai fata de aprilie. De fiecare data, activitatea s-a redus la aproape toti indicatorii masurati de Barometru. Cand indicatorii fluctueaza independent, riscurile pentru industrie sunt…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna mai, fata de luna anterioara, cu 8 puncte pana la valoarea de 41,5 puncte, arata datele publicate luni de CFA Romania. Faţă de aceeaşi lună a anului anterior,…

- Increderea cetatenilor australieni in Statele Unite ca putere globala este la cel mai scazut nivel inregistrat in ultimii zece ani, in contextul alegerii lui Donald Trump in functia de presedinte in 2016, conform unui studiu realizat de Institutul Lowy si citat de Reuters.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6454 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de marti, cand era 4,6496 lei. Miercuri, euro a atins cel mai scazut nivel din 6 februarie, cand a fost 4,6423 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…