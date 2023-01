Infuzia de ghimbir, o soluție delicioasă și eficientă contra virozelor de sezon Ghimbirul (Zingibere officinale) este un aliment prețios pentru multiplele lui beneficii: reduce oboseala, are efect antiinflamator, imbunatațește digestia, intarește sistemul imunitar. Infuziile de ghimbir sunt o sursa de energie, deoarece radacina conține vitaminele B, C și E, minerale, oligoelemente (magneziu, fier, potasiu) și antioxidanți valoroși in lupta cu radicalii liberi. 100 grame de radacina de ghimbir conține: calorii (kcal) – 79, lipide totale – 0,8g, sodiu – 13 mg, potasiu –415 mg, carbohidrați – 18 g, zahar- 1,7 g, proteine – 1,8 g, calciu – 16 mg și zero colesterol. Infuzia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

