Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca Romania și Olanda au transpus incorect dreptul de a fi asistat de un avocat și de a comunica dupa arestare, cele doua state avand termen de remediere doua luni. Pentru Romania, aceeasi procedura va fi aplicata si in cazul legii privind incitarea la ura.

- Deputatul USR Silviu Dehelean și Stelian Ion, fostul ministru al Justiției, au propus mai multe modificari legislative, prin care inculpații sa nu mai poata fugi din țara pentru a scapa de executarea pedepsei.

- Vizita de stat a presedintelui francez Emmanuel Macron in Tarile de Jos (Olanda) a fost miercuri perturbata din nou de manifestanti, in timp ce el vizita un laborator la Amsterdam, unde a incheiat un „pact pentru inovare” cu guvernul olandez, transmite AFP. Doi manifestanti, un barbat si o femeie, au…

- Ambasadorul UE in Republica Moldova, Janis Mazeiks, afirma ca „lupta impotriva corupției și curațarea justiției, care se numara printre condițiile puse Republicii Moldova de catre Comisia Europeana, este o sarcina dificila, dar Chișinaul trebuie sa depuna toate eforturile pentru a progresa pe acest…

- Functionarii publici olandezi nu vor mai avea permisiunea sa foloseasca aplicatia chinezeasca TikTok pe telefoanele lor de serviciu, a anuntat marti Ministerul de Interne olandez, dupa ce masuri similare au fost luate de mai multe state europene si de Comisia Europeana, relateaza Reuters, informeaza…

- Șefa parchetului european, Laura Codruța Kovesi, care a supervizat anchete privind fraude in valoare de 14 miliarde de euro in 2022, intenționeaza sa ii ia in vizor acum pe cei care ocolesc sancțiunile adoptate impotriva Rusiei, relateaza Agerpres. Laura Codruța Kovesi vrea sa ia ca ținta persoanele,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusa, si a anuntat un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, dar si, in premiera, masuri impotriva companiilor

- Comisia Europeana a anunțat printr-o postare pe Facebook ca Romania se afla pe primul loc in clasamentul tarilor producatoare de nuci, in anul 2021.Tara noastra a produs acum doi ani 60.820 de tone de nuci. Romania este urmata de Grecia care a produs 43.360 de tone de nuci. Pe locul trei se claseaza…