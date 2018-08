Înfricoșător: Au văzut pe cineva care merge printre nori - Video Înregistrarea video uimește într-atât încât oricine este tentat sa-l revada, poate chiar și de mai multe ori. Primul care a trait sentimentul consternarii a fost omul cu camera. Comentând ceea ce vede, el a exclamat: &"E un semn de Sus!&". &"Priviți la acest spațiu alb din cer, direct în locul în care norii s-au destramat. E Cel care are Putere!&", a adaugat cameramanul profund emoționat. Utilizatorii rețelelor de socializare au fost la fel de șocați, dar parerile lor s-au împarțit. Unii cred cu tarie ca oamenilor li s-a aratat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

