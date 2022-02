Stiri pe aceeasi tema

Primarul Chisinaului, Ion Ceban, a discutat, sambata, la Targu Mures, cu primarul Soos Zoltan, despre initierea relatiilor de infratire dintre cele doua municipii, potrivit Agerpres.

- Ion Ceban anunța ca, in cadrul vizitei in Romania, a avut o intrevedere cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cu vicepreședintele Senatului, Paul Stanescu, dar și cu președintele județului Ilfov, Hubert Thuma. Despre ce este vorba.

- Primarul municipiului targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat miercuri, 9 februarie, ca timp de cinci zile se va afla in izolare, la domiciliu. "Ieri, Direcția de Sanatate Publica Mureș a hotarat izolarea mea la domiciliu pentru o perioada de cinci zile, deoarece am fost in contact cu o persoana careia…

- Pentru atragerea atenției asupra importanței cunoașterii și pastrarii culturii romane, Muzeul Județean Mureș organizeaza o serie de evenimente cultural-educative pana la 22 ianuarie, sub genericul „Targul de Cultura" Acestea au debutat ieri printr-o sesiune de lectura publica, un concert susținut de…

- De aceasta opinie este edilul Capitalei, Ion Ceban, care declara ca in R. Moldova prețul pentru 1.000 de metri cubi este de doua ori mai mare decat in multe țari precum: Germania, Grecia, Ungaria, Finlanda, Serbia, transmite Știri.md. "Minciuna are picioare scurte. Așa este și in cazul celor…

- Primarul Chisinaului, Ion Ceban, vine cu noi critici la adresa guvernarii. Potrivit lui, reprezentantii puterii centrale ar incerca sa blocheze proiectele initiate in Chisinau. Primarul general se plange ca cea mai mare parte din bugetul municipalitatii este directionata la nivel central, iar inapoi…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 25 noiembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, incheierea unui acord de infrațire intre Municipiul Targu Mureș și orașul Ujhorod din Regiunea Transcarpatia din Ucraina. Proiectul de hotarare a fost inițiat de Soos Zoltan, primarul…