Infrastructuri IT pentru business-uri de ultimă generație In numeroase domenii de activitate, organizațiile au optat ca activitatea angajaților sa fie transferata in mediul virtual pentru un plus de siguranța și eficiența. Un business modern se bazeaza pe tehnologii care genereaza performanța la cel mai inalt nivel și soluții de securitate actualizate celor mai noi provocari din lumea digitala. In prezent, o alta componenta privind dezvoltarea unui business beneficiaza de interes major printre liderii din segmentul de IT: eficiența energetica. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

