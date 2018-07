Infrastructură modernă la Dârmănești In comuna argeșeana Darmanești, in scurt timp urmeaza asfaltarea ”drumului lui Negoița” cu fonduri de la bugetul local. Drumul are 600 de metri lungime și are nevoie urgenta de modernizare. Infrastructura moderna este o prioritate a primarului Emilian Ciolan. Nici unitațile de invațamant din localitate nu au fost uitate. Toate au toalete interioare, insa potrivit edilului, ar mai fi nevoie de cateva imbunatațiri. La Școala Piscani urmeaza sa fie amenajata o rampa pentru persoane cu dizabilitați la grupurile sanitare, iar la Școala Darmanești este necesar construirea unei sali de sport. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul container-rastel pentru biciclete securizate cu aplicatii ITva fi montat in aceasta vara. Sectorul 4 al Municipiului București va implementa in perioada imediat urmatoare un proiect pilot privind amenajarea, in spațiile publice, a unor containere speciale destinate depozitarii in siguranța a…

- Sportul romanesc se afla intr-un „moment de cotitura“, marcat de infrastructura sportiva veche sau despre care nu exista date actualizate, tensiuni intre oamenii din sectorul de profil sau lipsa educatiei sportive a tinerilor. Solutiile pot veni de la autoritati si din mediul privat, care trebuie…

- Mai multe comune din județul Hunedoara urmeaza a realiza investiții in modernizarea infrastructurii rutiere. Autoritațile locale din comuna Baița au in vedere implementarea unui proiect de 4.076.549 de lei, in cadrul proiectului denumit “Modernizare infrastructura de interes local in comuna Baița,…

- In rețeaua gestionata de CN CFR sunt peste 440 de restricții de viteza și, din cauza lor, viteza medie comerciala a trenurilor Regio este de 39 km/h, in timp ce la InterRegio media este de 55 km/h. Datele trimise de CFR catre HotNews.ro indica faptul ca pe magistralele București-Oradea și Bucureșți…

- In comuna Darmanești se lucreaza de zor pentru modernizarea localitații. Infrastructura rutiera este una dintre prioritațile edilului Emilian Ciolan care anunța ca urmeaza sa fie modernizat ”drumul lui Negoița” in lungime de 600 de metri. De asemenea, mai multe lucrari vor fi demarate și la bisericile…

- Comisarul european Corina Cretu a transmis o scrisoare catre Guvern in care se declara „extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de UE, care inregistreaza intarzieri si pun in pericol politica de coeziune in Romania.

- Datorita condițiilor meteo bune de munca, la Abrud continua lucrarile la infrastructura rutiera din oraș, ne-a declarat primarul Nicolae Simina. Astfel, str. Marașești a fost pregatita pentru remontarea pavajului de piatra cubica, dupa ce a fost reprofilata partea carosabila, operațiune care nu se poate…

- O echipa Realitatea TV a intrat în atenția poliției din Giurgiu, în ce filma un reportaj despre starea infrastructurii feroviare. Nu a lipsit mult ca echipa sa fie trimisa cu duba la secție.