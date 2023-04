Infrastructura, marea provocare a județului Ilfov Ștefan Radulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, declara ca ritmul alert de dezvoltare al județului constituie o provocare pentru instituția pe care o reprezinta din punct de vedere al asigurarii infrastructurii. Numai la nivelul localitații Bragadiru, de exemplu, au fost emise circa 8.500 autorizații de construcție, in ultimii cinci ani. Județul Ilfov are o populație de circa 550 000 de locuitori, in condițiile in care in doar cațiva ani numarul locuitorilor a crescut cu 154.000, spune reprezentantul CJ Ilfov, in mare parte și datorita apropierii de Capitala. „Numarul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

