Infrastructura mare, prioritatea Consiliului Județean Maramureș Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat ca lucrarile de infrastructura rutiera existente la nivelul județului Maramureș vor fi terminate in cursul anului viitor. De asemenea, el a precizat ca trei drumuri turistice urmeaza sa fie construite, impreuna cu drumul Rogoz-Baiuț-Cavnic. Cel din urma va beneficia de o finanțare europeana de peste 100 de milioane de euro din Programul Operațional Regional Lucrari existente la nivelul județului vor fi terminate anul viitor „Avem, in acest moment, cateva lucrari la nivelul Județului Maramureș, ma refer la drumul de pe Valea Izei,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

