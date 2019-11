Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Ialomița continua sa legifereze iluziile administrative ale administrației Moraru. Vineri, 11 octombrie 2019, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița au figurat o serie de proiecte de hotarari care reprezinta decizii de interes major pentru opinia publica ialomițeana.…

- VINE IARNA… Societatea de termoficare a Vasluiului, Termprod, se va desfiinta, pentru ca nu a reusit sa obtina prelungirea licentei de furnizare a energiei termice, asa ca abonatii Termprod, 117, ar urma sa fie preluati de Goscom. Decizia s-a luat ieri in Consiliul Local, intrunit in sedinta extraordinara…

- ''Suntem preocupati de nivelul de violenta ridicat care s-a atins in timpul anumitor manifestatii din ultimele zile'', a spus Michelle Bachelet, aflata intr-o vizita in Malayezia. De asemenea, ea a denuntat violentele in care au fost raniti manifestanti, politisti si jurnalisti. Hong…

- Dan Anton este noul director al Infrastructura Drumuri și Poduri SA. Numirea sa, in 12 august 2019, este o premiera administrativa fara precedent. Potrivit declarațiilor oficiale ale președintelui Victor Moraru, «Dan Anton a fost angajat dupa ce am cautat in stanga și-n dreapta, la recomandarea unei…

- In luna august 2019, dupa un an și jumatate de directorat, Remus Daniel Stoian a fost inlocuit de la conducerea firmei Infrastructura Drumuri și Poduri SA. Noul director a fost recomandat președintelui, potrivit propriilor declarații, «de niște prieteni» și este alintat de catre aceiași prieteni «juma’…

- O femeie a adus pe lume un copil la 117 zile dupa ce intrase in moarte clinica, in urma unui atac cerebral. Evenimentul considerat un adevarat miracol medical a avut loc la un spital din Brno, in Cehia. La...

Femeia de 27 de ani a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat marti un reprezentant al spitalul din Brno, Cehia, unde a avut loc nasterea. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin cezariana la jumatatea lunii august, cu o greutate de 2,1 kilograme, iar de la inceputul acestei saptamani se afla acasa, alaturi de tatal sau.

- Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin cezariana la jumatatea lunii august, cu o greutate de 2,1 kilograme, iar de la inceputul acestei saptamani se afla acasa, alaturi de tatal sau, a relatat postul public de…