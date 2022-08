Infrastructura digitală guvernamentală din Muntenegru a fost lovită de un atac cibernetic ”fără precedent” ”Anumite servicii au fost oprite temporar din motive de securitate, dar securitatea conturilor apartinand cetatenilor si companiilor si datele acestora nu au fost puse in pericol”, a declarat ministrul Administratiei Publice Maras Dukaj, pe Twitter. Dukaj a spus ca atacul, care a inceput joi seara, a semanat cu altele care au avut loc in ultimii ani in mica republica adriatica si ca Muntenegru – stat membru NATO – si-a informat aliatii despre el. ”Un atac cibernetic persistent si in curs de desfasurare este in desfasurare in Muntenegru. Atacul poate include intreruperi ale sectoarelor de utilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

