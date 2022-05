Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii USR pentru ocuparea noilor posturi de magistrati ai Curtii Constitutionale sunt judecatorul Cristi Danilet si avocatul Peter Eckstein-Kovacs, potrivit unui comunicat de presa al partidului. „Nicio o reforma profunda nu se va putea realiza in urmatorii ani cu o Curte Constitutionala antireformista…

- Uniunea Europeana risca sa se confrunte cu o criza alimentara, in conditiile in care Ucraina nu-si poate folosi porturile de la Marea Neagra, blocate din cauza invaziei ruse, pentru a-si vinde cerealele. In acest context, Romania va ajuta statul vecin, punandu-i la dispozitie infrastructura portului…

- Romania pune la dispoziția Ucrainei infrastructura din Portul Constanța Foto:radiovacanta.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România este dispusa sa puna la dispoziția Ucrainei infrastructura din Portul Constanța pentru ca exporturile ucrainene sa se poata derula, în condițiile în…

- Avand in vedere faptul ca Uniunea Europeana și-a propus sa iși reduca emisiile de carbon cu 55% pana in 2030, piața mașinilor electrice este in plina dezvoltare. Adaptarea la un nivel sustenabil de transport poate parea costisitoare și problematica, insa pentru cei orientați catre schimbare poate fi…

- Vladimir Zelenski vine cu un mesaj deosebit pentru Romania. Oficialul a subliniat importanța contribuției de aparare a țarii. De asemenea, cel din urma a mulțumit și pentru susținerea aderarii la Uniunea Europeana. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția semnificativa”, a postat acesta in cadrul…

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, luni, 28 februarie, ca economia romaneasca poate pierde de pe urma aplicarii sancțiunilor asupra Rusiei daca nu se iau masuri corespunzatoare și a subliniat ca „nu este admisibil” ca Romania sa nu implementeze sancțiunile pentru ca are o situatie dificila. „Ar…

- Liderul PSD Bihor, deputatul Ioan Mang, a declarat vineri ca PSD s-a angajat sa poarte discutii la Bruxelles pentru modificarea procentului alocat fondului de pensii din PIB, in contextul in care s-a stabilit prin PNRR ca acesta nu va putea depasi 9,4%. "Eu cred ca avem sanse sa modificam,…

- Doar putin peste un sfert dintre romani considera ca pandemia de COVID a aparut in mod natural asa cum s-a intamplat si cu alte pandemii din istoria omenirii, conform unui sondaj INSCOP realizat in ianuarie, informeaza Agerpres . Majoritatea romanilor, 65,7%, sunt de parere ca pandemia de COVID 19 a…