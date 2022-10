Ultimele infrangeri din Ucraina ale trupelor ruse au dat naștere unor izbucniri surprinzatoare de furie in randul elitei ruse, inca favorabila razboiului, dar exasperata de lipsa de eficiența și de comunicare a armatei, unii mergand pana la a cere executarea unor oficiali militari, potrivit AFP. Pana la eșecurile in serie din septembrie, criticile la adresa armatei erau rare in arena publica, deoarece ofensiva impotriva Ucrainei era prezentata ca o misiune patriotica sacra, in timp ce denigrarea forțelor rusești a devenit pasibila de pedepse grele cu inchisoarea. In timp ce nimeni din așa-zisa…