- ​US Open a ramas fara campioana en-titre, Naomi Osaka parasind surprinzator competiția înca din turul al treilea. Nipona a fost învinsa de ocupanta locului 73 WTA. Favorita numarul trei, Osaka a condus cu 1-0 la seturi și a avut break în fața și în cel de-al doilea (a…

- Jaqueline Cristian, locul 152 WTA si cap de serie numarul 1, a acces, duminica, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Budapesta, potrivit news.ro. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel... Cristian a invins-o in…

- Ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 in ierarhia tenisului feminin si semifinalista pe iarba londoneza in 2019, si grecoaica Maria Sakkari, locul 18 si semifinalista la ultimul Roland Garros, au fost eliminate joi in turul 2 la Wimbledon, transmite AFP. Elina Svitolina a cedat dupa doar o ora si…

- Sofia Kenin (22 de ani, locul 6 WTA), favorita numarul 4 la Wimbledon, a fost eliminata in turul 2 de catre Madison Brengle (31 de ani, 82 WTA), scor 2-6, 4-6. Surpriza in runda secunda la Wimbledon. Sofia Kenin, favorita numarul 4 la Wimbledon, a pierdut duelul jucatoarelor din SUA. ...