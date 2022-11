Înfrângere ruşinoasă a naţionalei feminine de baschet. România a pierdut categoric la Timişoara contra Ungariei Naționala de baschet feminin a Romaniei a cedat intr-un mod categoric la Timișoara in duelul cu Ungaria din grupa C a preliminariilor EuroBasket 2023, scor 40-99. „Acvilele” au facut unul din cele mai slabe meciuri din istorie. Maghiarele au inceput in forta, profitand si de greselile romancelor, care uneori erau incapabile sa iasa cu mingea ... The post Infrangere rusinoasa a nationalei feminine de baschet. Romania a pierdut categoric la Timisoara contra Ungariei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost surclasata de formatia Ungariei, cu scorul de 99-40 (32-4, 24-10, 18-14, 25-12), joi seara, la Timisoara, in Grupa C a preliminariilor FIBA EuroBasket 2023, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei joaca peste o saptamana un meci oficial important in sala „Constantin Jude”. „Acvilele” vor intalni Ungaria in preliminariile Campionatului European din 2023. Romania va fi in cantonament la Timisoara de sambata, 19 noiembrie. Suporterii baschetului vor putea…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost surclasata de echipa Portugaliei cu scorul de 92-62 (27-14, 27-27, 18-10, 20-11), duminica, la Coimbra, in Grupa F din faza a doua a precalificarilor Campionatului European. Lusitanii, care s-au impus și in tur cu 75-59, au dominat jocul de la un capat…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Portugaliei, scor 92-62 (54-41), in al patrulea meci din grupa F, care conteaza pentru faza a doua a precalificarilor Campionatului European din 2025, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Ana Bogdan a invins-o pe Panna Udvardy cu 6-0, 6-2 si a adus victoria echipei feminine de tenis a Romaniei in fata Ungariei, cu 3-0, in play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup, sambata, in Oradea Arena. Ana Bogdan (48 WTA), care initial trebuia sa o infrunte pe Anna Bondar, a dispus de Panna Udvardy…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Ciprului, scor 69-65 (40-35), in al treilea meci din grupa F, care conteaza pentru faza a doua a precalificarilor Campionatului European din 2025. Principalii marcatori tricolori au fost Nicolescu 18 puncte, Richard…

- Dupa o pauza de un an, calificarile pentru FIBA Women's EuroBasket 2023 revin in calendarul baschetbalistic international, odata cu „fereastra” din luna noiembrie. Repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Islanda, nationala feminina de baschet a Romaniei va infrunta, toamna aceasta, reprezentativele…

- Infertilitatea este o problema cu care se confrunta peste 48 de milioane de cupluri din intreaga lume, conform Organizației Mondiale a Sanatații. In țara noastra, aproximativ unul din 4 cupluri intampina dificultați in a concepe un copil, motiv pentru care la Timișoara se implementeaza un proiect transfrontalier…