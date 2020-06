Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, marti, proiectul de lege referitor la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) depus in luna mai de catre USR. Formatiunea a transmis ca ” PSD apara instrumentul de oprimare al magistratilor implementat de Liviu Dragnea”.trumentul de oprimare…

- "Aceasta Sectie Speciala ar fi trebuit de mult desfiintata. Ea a fost conceputa in laboratoarele lui Liviu Dragnea si ale PSD-ului intr-o vreme in care aceast partid a incercat sa submineze justitia, prin crearea unor mecanisme de control, lucru care a atras critici vehemente din partea organismelor…

- Plenul Camerei Deputaților a respins, marți, proiectul de desființare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ. Au fost 167 pentru respingerea legii, 97 contra și 25 abtineri. Legea fost respinsa la limita, cu doar doua voturi peste numarul…

- Proiectul a fost depus la inceputul lunii mai, fiind semnat de 40 de deputati si senatori de la USR, dar si de deputatul (neafiliat) Ana Birchall, fost ministru al Justitiei. CSM trebuie sa dea un aviz pe acest proiect, deoarece are legatura cu justitia si cariera magistratilor. "In…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, pe ordinea de zi de joi, proiectul de lege depus la Camera Deputatilor de USR privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ).Proiectul a fost depus la inceputul lunii mai, fiind semnat de 40 de deputati si senatori…

- Potrivit USR, aceasta "sectie odioasa" a fost "conceputa de Liviu Dragnea", iar in expunerea de motive atasata acestui proiect legislativ se arata: "Infiintarea sectiei a fost indelung criticata de societatea civila si sistemul judiciar, precum si de Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni,…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege care privește inființarea unui 'DNA al padurilor': Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.Procurorul șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, adjunctii acestuia,…

- Stelian Ion, deputat USR de Constanța Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ,…