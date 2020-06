Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump a lansat marți o investigație formala privind taxele impuse serviciilor digitale în multe țari din lume, inclusiv Uniunea Europeana, Indonezia și Turcia, India și Regatul Unit, potrivit AFP. "Președintele Trump este îngrijorat de faptul ca mulți dintre partenerii…

- Ministerul Comertului din China a anuntat duminica ca se opune ferm celor mai recente reglementari ale Statelor Unite impotriva Huawei si ca va lua toate masurile necesare pentru a proteja drepturile si interesele firmelor chineze, transmite Reuters, conform news.ro.Ministerul a afirmat intr-o…

- Administratia Trump a luat masuri vineri pentru a bloca livrarile globale de cipuri catre producatorul chinez de echipmente de telecomunicatii Huawei Technologies, informatie care a provocat temeri ca China va lua masuri de retorsiune si declinul actiunilor furnizorilor de cipuri, transmite Reuters.O…

- O instanta de apel din SUA a decis joi impotriva unei incercari a administratiei Trump de a taia acordarea a milioane de dolari asa-numitelor jurisdictii “sanctuar” ce limiteaza cooperarea cu agentiile federale ce aplica politica in domeniul imigratiei, transmite vineri Reuters, titrat de Agerpres.…

- Conform france24.com , asta a spus joi un oficial american, care a declarat ca exista o posibilitatea ca pandemia sa poata deveni mai puțin contagioasa in lunile de vara. Cercetatorii guvernului american au stabilit ca virusul supraviețuiește cel mai bine in interior și in condiții uscate, dar ca iși…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat joi o sentinta care faciliteaza deportarea imigrantilor care comit infractiuni, transmite Reuters. Agentia apreciaza ca este o victorie a administratiei conduse de presedintele Donald Trump. Verdictul a fost dat de cei noua judecatori cu o majoritate…

- Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al doilea Circuit a respins cererea Casei Albe de revizuire a unei hotarari prin care Donald Trump a incalcat Primul Amendament prin blocarea criticilor sai pe contul de Twitter, scrie Variety.Administratia Trump a facut apel pentru o revizuire a hotararii…