- Sorana Cirstea (33 de ani), numarul 30 WTA) a fost eliminata in „sferturile” de finala ale US Open de cehoaica Karolina Muchova (27 de ani, numarul 10 WTA), scor 0-6, 3-6. Pentru prestația de la turneul american, romanca va primi un cec in valoare de 455.000 de dolari. ...

- Sorana a ajuns la cea mai importanta performanța din cariera, atunci cand vorbim de US Open, dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina, locul 4 WTA! Meciul a fost deosebit de frumos, cu multa emoție, determinare și efort, targovișteanca impunandu-se cu 6-3, 6-7, 6-4, in turul 3! Pe Sorana (30 WTA) o așteapta…

- Sorana nu a putut face o alta figura frumoasa la Cincinnati și a fost invinsa de Maria Sakkari (28 de ani, locul 8 WTA) in turul 2. Meciul a fost dominat de grecoaica, chiar daca dupa primul set, Sori parea favorita, scorul final fiind 6-2, 3-6, 5-7. Partida a durat doua ore și 20 de minute, mult mai…

- Sori participa in acest moment la turneul de la Montreal, unde s-a impus in turul 1, invingand-o pe Varvara Gracheva (23 de ani, 43 WTA), cu scorul 6-4, 7-6 (3). Chiar daca partida a fost intrerupta pentru 3 ore din cauza ploii, Sorana (33 de ani, locul 32 WTA) a dus la bun sfarșit acest prim tur, care…

- Sorana (32 WTA) nu a putut trece și de faza optimilor, in turneul de la Washington. Liudmila Samsonova (18 WTA), campioana en-titre s-a impus categoric in fața targoviștencei, cu 6-1, 6-3, intr-o partida care a durat doar o ora... In urma participarii la acest turneu, Sorana și-a adjudecat un cec de…

- Sorana (32 WTA) s-a calificat in optimile turneului WTA Washington, dupa ce s-a impus in primul tur, in fața croatei Petra Martic (36 WTA). Primul tur al turneului a durat o ora și 51 de minute, avand scorul 6-3, 7-6 (13) Adversarul din optimi este Liudmila Samsonova (18 WTA). Succes, Sorana! Foto:…

- Sorana (37 WTA) nu a putut trece de turul 3 la Wimbledon, fiind invinsa de Beatriz Haddad Maia (13 WTA), intr-o partida cu doua seturi, 2-6, 2-6. Targovișteanca nu și-a impus deloc stilul de joc și evoluția de azi a fost total diferita fața de celelalte doua meciuri, cand au fost eliminate Tatjana Maria…