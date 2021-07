Stiri pe aceeasi tema

- „U” Cluj a invins, in aceasta dimineața, pe Metalurgistul Cugir, in ultima repetiție inaintea starului eșalonul secund, scor 3-1 (1-0), pe „Cluj Arena”, același rezultat inregistrandu-se și vara trecuta. In tradiționala partida de verificare dintre cele doua combatante, scorul a fost deschis de Val.…

- Sambata,24 iulie 2021, de la ora 11.00, pe „Cluj Arena” se disputa tradiționalul meci amical dintre „U” Cluj și Metalurgistul Cugir. Este un test de lux pentru gruparea de sub Dragana, “șepcile roșii” fiind la ultima repetiție inaintea startului Ligii a 2-a (saptamana viitoare, acasta cu SSU Poli Timișoara).…

- La primul test din perioada estivala, desfașurat pe “Arena CSO”, Metalurgistul Cugir a repurtat o victorie clara, scor 5-1 (1-0), cu Retezatul Hațeg (vicecampioana Ligii a 4-a Hunedoara). La cateva zile de la startul pregatirii și pe o caldura apasatoare, “roș-albaștrii” s-au impus in final, dupa ce…

- Lucian Itu, antrenorul-jucator al Metalurgistului Cugir, face in aceasta perioada planuri pentru viitoarea stagiune de Liga a 3-a, care va fi a treia a sa ca “principal” pe banca tehnica a gruparii de sub Dragana. Simbol al fotbalului cugirean, Itu va implini 43 de ani in luna septembrie și nu se gandește…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Alba a actualizat duminica lista scenariilor comunicata inițial vineri pentru unitațile de invațamant din județ, aferenta saptamanii 31 mai – 6 iunie, in funcție de incidența. Alba Iulia și Ocna Mureș sunt in scenariul verde, astfel ca toți elevii vin la școala/liceu,…

- Nu am facut-o cu bucurie și nici pentru hranirea orgoliului personal, ci cu o imensa responsabilitate și dupa ce am cantarit mult implicațiile unui astfel de demers. Mereu i-am respectat pe cei din jur, iar de o jumatate de an, de cand am intrat in politica, am invațat sa imi respect inclusiv adversarii…

- CSO Cugir, a inceput cu stangul barajul de promovare in Liga a II-a, trupa condusa de Lucian Itu pierzand in deplasare, 0-2 (0-1), cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a X-a). A fost prima manșa a dublei din semifinala, iar returul este peste o saptamana, sub Dragana, sambata, 15 mai, ora…

- La data de 5 mai 2021, in jurul orei 18,40, polițiștii din Ocna Mureș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Brazilor din Ocna Mureș. Polițiștii au constatat ca un tanar de 20 de ani, din Sarmașu, județul Mureș, in timp ce efectua manevre…