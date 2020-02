Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, a suferit o infrangere grea in lupta pentru alegerile locale – candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș o sa fie unul dintre cei mai duri opozanți ai sai – primarul din Dudeștii Noi, Alin Nica. Anunțul a fost facut chiar de președintele PNL Timiș, astazi, pe…

- In ședința de vineri a Biroului Politic Local (BPL) al PNL Alba Iulia, Gabriel Lupea a fost votat in unanimitate sa candideze pentru funcția de viceprimar al municipiului Alba Iulia. Anunțul a fost facut sambata de catre vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, pe pagina sa de Facebook.…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in competiția interna pentru desemnarea candidatului PNL pentru președinția Consiliului Județean Timiș s-au inscris trei persoane. Este vorba de Alin Nica, primarul de la Dudeștii Noi, Ciprian Bogdan și Alin Popoviciu. De asemenea,…

- Calin Dobra a reacționat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Nicolae Robu i-a transmis ca Primaria Timișoara nu va ceda Consiliului Județean Timiș cladirile de la Aerodromul Cioca. Astfel, șeful CJ Timiș a facut un apel public la dialog, nu „la monolog”. „Lipsa de anvergura administrativa…

- Conducerea centrala a PNL ii strica planurile primarului Robu in ceea ce privește desemnarea unei persoane care sa candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Va reamintim ca Nicolae Robu a declarat, vineri, ca in cazul se va decide ca președintele de consiliu județean sa nu…

- Trimiterea in judecata de catre DNA primarului Nicolae Robu a ridicat, in spațiul public și randul membrilor PNL, intrebarea daca Robu mai poate ocupa funcția de președinte al PNL Timiș și daca mai poate fi candidat la primaria Timișoara din partea partidului, in condițiile in care criteriile de integritate…

- Echipa din Liga a II-a, Turris Turnu Magurele, și-a anunțat noul antrenor. Erik Lincar a revenit pe banca tehnica a clubului, iar anunțul oficial a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a formației."Acum la cumpana dintre ani, va uram un calduros "La multi ani!", anuntând…

- Anunțul ministrului de Interne Marcel Vela referitor la numirea lui Traian Berbeceanu ca șef al cabinetului a provocat reații atat din partea lui Berbeceanu, cat și a polițistului Marian Godina.Primul care a reacționat a fost Traian Berbeceanu, care a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook.