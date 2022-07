Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat cu greu in turul al doilea la Wimbledon, fiind astfel prima romanca care reușește aceasta performanța. Jucatoarea noastra a trecut in primul tur de sportiva Aleksandra Krunic (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. Sorana Cirstea a […] Articolul…

- Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Aleksandra Krunic, cu 7-6 (5), 7-6 (1). In tie-break-ul primului set, deranjata de un spectator care vorbea intruna, Sorana Cirstea nu a mai rezistat și s-a dus direct la […] Articolul SCANDAL…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 32 WTA) s-a retras din meciul cu Anhelina Kalinina (36 WTA) la scorul de 0-6, 1-2, și nu va continua la turneul WTA de la Eastbourne. In primul set al infruntarii, Sorana Cirstea nu a reușit sa iși intre in ritm și a pierdut devastator […] Articolul SORANA CIRSTEA, ABANDON…

- Dupa eliminarea de la Roland Garros, Sorana Cirstea (32 de ani, locul 26 WTA) a venit la interviuri și a fost intrebata despre decizia oficialilor Wimbledon de a interzice participarea jucatorilor ruși și bieloruși la ediția din acest an. La capatul meciului cu Sloane Stephens din turul 2 de la […]…

- Sorana Cirstea (locul 26 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa victoria in fața germancei Tatjana Maria (locul 105 WTA), scor 6-3, 6-3. Meciul a durat o ora și patru minute. In setul doi, Sorana Cirstea a revenit de […] Articolul SORANA CIRSTEA,…

- Sorana Cirstea (32 ani, 24 WTA) a invins-o categoric pe rusoaica Kamilla Rakhimova (20 ani, 95 WTA), scor 6-4, 6-1 și s-a calificat in turul 2 la turneul WTA 250 de la Istanbul. Sportiva noastra și-a respectat statutul de favorita și a caștigat fara emoții duelul cu Rakhimova. Astfel, Sorana […] Articolul…

- Sorana Cirstea a implinit 32 de ani și a sarbatorit ziua de naștere la un restaurant, alaturi de apropiați. Jucatoarea de tenis a postat o fotografie cu tortul, alaturi de urmatorul mesaj: „Recunoscatoare pentru toate mesajele de ziua mea, va mulțumesc din suflet! Mi-am pus dorința pentru anul acesta”.…