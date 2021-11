Denumirea de CSM Baschet Petrolul Ploiesti nu a purtat noroc echipei ploiestene din Liga Nationala, elevii antrenorului Mihai Popa cedand, luni seara, in Capitala, in confruntarea cu CSA Steaua Bucuresti. Asa cum era de asteptat, dupa parcursul similar al celor doua formatii de pana atunci, meciul a fost echilibrat, fiecare echipa avand sanse de a-si apropia victoria. Insa, in cele din urma, ploiestenii au fost cei care au cedat, la diferenta de un singur punct, dupa ce au irosit incredibil un avantaj de sase puncte, in ultimele 100 de secunde ale partidei. Jocul a debutat bine pentru ploiesteni,…