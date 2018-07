Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul WTA, a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a fost invinsa, sambata, cu scorul de 3-6, 6-4, 7-5, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul al treilea al competitiei. Halep a condus cu 5-2 in decisiv si a avut o minge de meci…

- Simona Halep, liderul WTA, a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a fost invinsa, sambata, cu scorul de 3-6, 6-4, 7-5, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul al treilea al competitiei. Halep a condus cu 5-2 in decisiv si a avut o minge de meci…

- SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep, liderul WTA, va juca sambata, de la ora 15.00, cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul trei al turneului de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori. SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE…

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul 3 la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Saisai Zheng, locul 126 WTA, scor de 7-5, 6-0. Romanca susține ca se simte pregatita pentru meciul urmator, cu Su-Wei Hsieh din...

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o joi, in turul doi la Wimbledon, pe sportivei chineza Saisai Zheng, locul 126 WTA. Romanca s-a impus in doua seturi: 7-5, 6-0.In turul urmator, Simona Halep o va infrunta pe Su-Wei Hsieh (48 WTA). Stire in curs de actualizare.

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA. Meciul de joi a devenit complicat pentru Simona Halep, dupa un bun inceput al romancei. Din fericire pentru…

- Simona Halep va ramâne numarul 1 mondial indiferent cât de departe va ajunge la Wimbledon. Caroline Wozniacki, singura care o putea întrece pe românca, a fost eliminata înca din turul secund, de rusoaica Ekaterina Makarova (scor 4-6, 6-1, 5-7), astfel ca Halep…

- Agnieskza Radwanska (30 WTA) a parasit turneul de la Wimbledon in turul secund, invinsa de jucatoarea ceha Lucie Safarova (66 WTA), scor 5-7, 4-6, dupa o ora și 42 de minute de joc. Considerata o specialista pe iarba, Radwanska a avut o evoluție dezamagitoare azi. A irosit nepermis doua mingi de set…