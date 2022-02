Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea ramane pe locul 2 in grupa D a European League, dupa ce a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia daneza Viborg HK, scor 31-20 (15-8), in meci restant din prima etapa. Ambele echipe sunt deja calificate in sferturi, anunța news.ro. Fii…

- SCM Rm. Valcea, locul 3 in campionatul Romaniei in acest sezon, a remizat cu Viborg, 30-30, in grupa D a EHF European League, dar este oricum sigura de calificarea in sferturile competiției. La Ramnicu Valcea, SCM și Viborg, locul 4 in campionatul din Danemarca, și-au imparțit punctele. Elevele lui…

- •Sala Sporturilor din Ramnic, in delir! SCM Rm. Valcea este ca și calificata in sferturile de finala ale EHF European League, dupa succesul de sambata, 5 februarie, 32-27 (12-12) cu Chambray Touraine (Franța), al treilea din cele disputate in Grupa D. Pe teren propriu, echipa valceana de replica gruparii…

- ​Echipa Minaur Baia Mare a învins duminica, pe teren propriu, formatia poloneza Zaglebie Lubin, scor 34-32 (18-14), în primul meci din grupa B a European League la handbal feminin.Principalele marcatoare ale partidei au fost Laslo 7 goluri, pentru Minaur, respectiv Galinska 7 reusite,…

- ​Echipa Magura Cisnadie a învins sâmbata, pe teren propriu, formatia norvegiana Storhamar Handball Elite, scor 33-28 (16-13), în primul meci din grupa C a European League la handbal feminin.Cea de-a doua partida a etapei inaugurale din grupa C va avea loc duminica, între…

- CS Minaur Baia Mare nu a reușit sa se impuna in deplasarea de la Valcea, minauristele fiind invinse astazi, in etapa a 10-a a Ligii Florilor MOL, la un gol diferența. A fost un meci greu, s-a luptat pentru fiecare minge, insa la final cineva trebuia sa caștige. Nu a fost ziua noastra, iar Minaur pierde…

- Antonio Conte a devenit primul antrenor neinvins in primele sale sapte meciuri de campionat la Tottenham Hotspur, ce a remizat marti pe terenul lui Southampton, scor 1-1, in etapa a 20-a din Premier League, transmite Reuters. Gazdele au condus meritat dupa golul lui James Ward-Prowse din minutul…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a suferit o infrangere dramatica in partida cu FCC Baschet UAV Arad, disputata in deplasare, in cadrul etapei a noua a Ligii Nationale. Formatia aradeana, singura cu victorii pe linie in acest sezon de campionat, s-a impus la limita, scor 68-67, la…