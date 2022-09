Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata in Liga Naționala de baschet masculin, CSM Tg,Mureș, iși continua pregatirle in vedera viitorului sezon competițional. Formația antrenata de Georghe Trif a disputat, miercuri și joi, 8 septembrie, doua meciuri de verificare la București. In prima partida, CSM a fost invinsa de Dinamo cu…

- CFR Cluj a terminat, joi seara, la egalitate, scor 1-1, in deplasare, cu FC Ballkani, din Kosovo, intr-un meci din prima etapa a fazei grupelor Conference League la fotbal. Campioana Romaniei a egalat in minutul 90+1, prin brazilianul Yuri Matias. In celalalt joc din grupa G, formația turca Sivasspor…

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa, sambata, cu 22-0, de formația Ungariei, in ultimul sau meci din faza grupelor Campionatului European de la Split, din Croația. Este cea de-a 5-a infrangere suferita de poloistele tricolore, dupa ce cu Germania (10-15), Grecia (3-24), Croația…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a fost invinsa, sambata, de formatia poloneza KPR Kobierzyce, in prima partida de la Turneul Memorial Karol Kruglinski, de la Lubin. Minaur a fost invinsa de medaliata cu bronz in campionatul Poloniei, in 2022, cu scorul de 39-31 (22-12). Al doilea meci din…

- Campioana Romaniei, Universitatea Olimpia Cluj, debuteaza joi seara in turul preliminar al UEFA Women’s Champions League. Clujencele au avantajul de a disputa acest tur preliminar pe teren propriu, pe Cluj Arena, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sambata, 30 iulie, pe Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mar va avea loc prezentarea lotului CS Minaur, cu care se ca incepe noului sezon de Liga 2. Intrarea la eveniment este libera. Programul evenimentului: ora 16.00 – Prezentarea centrului de copii și juniori ora 17.00 -Joc demonstrativ intre gloriile…

- Vineri s-a stabilit componenta finala al celor doua conferinte ale Ligii Nationale de Baschet masculin, unde s-a calificat in aceasta vara si echipa noastra. Asftel, ca noua promovata, CSM Targu Mures – castigatoarea turneului de calificare – a fost repartizata in Conferinta A alaturi de urmatoarele…

- Echipa de rugby a Romaniei, calificata la Cupa Mondiala din 2023, și-a programat luna aceasta trei partide amicale, in compania unor adversari de top. Primul meci al „stejarilor" a avut loc vineri, 1 iulie, pe stadionul „Arcul de Triumf" din București, impotriva Italiei – componenta a Turneului celor…