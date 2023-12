REȘIȚA – Partida dintre CSM Odorheiul Secuiesc și CSM Reșița s-a incheiat cu scorul de 36-19 (20-10) in favoarea gazdelor, iar reșițenii au inregistrat cea mai usturatoare infrangere din acest sezon! Reșița a incheiat anul 2023 pe locul 2 in Divizia A, Seria A, cu 33 de puncte, dupa 14 meciuri. Lideri sunt ce de la Odorheiul Secuiesc, cu 39 de puncte. CSM Reșița a inregistrat, in 14 etape, 11 victorii și 3 infrangeri. Pe locurile 3-4 se afla CSM Fagaraș, cu 28 de puncte și CSM Oradea, cu 27. In Seria B, primele au fost CSM Alexandria, CS Medgidia, CSO Teutonii Ghimbav și CSU Galați. Primele patru…