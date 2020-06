Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP. Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a…

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul „Dreamers”, de protectie a tinerilor imigranti ilegali aflați pe teritoriul Statelor Unite. Decizia justiției americane este o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program inceput de Barack Obama. Trump a calificat decizia…

- Curtea Suprema a catalogat drept "capricioasa" si "arbitrara" hotararea administratiei republicane a lui Trump de a pune capat programului adoptat de catre presedintele democrat Barack Obama. Prin acest program, imigrantii in varsta de pana la 30 de ani care au intrat in mod clandestin, pe cand erau…

- Curtea Suprema a Statelor Unite i-a aplicat o lovitura președintelui american Donald Trump în confruntarea acestuia cu statul California privind orașele „sanctuar” care protejeaza imigranții de deportare, relateaza Reuters.Judecatorii au declinat sa analizeze cazul, lasând…

- Autoritatea de Reglementare a Traficului Aerian (CAAC) a transmis intr-un comunicat de presa ca toate companiile vor putea asigura un zbor pe saptamana din și spre China, in contextul in care Washingtonul amenința sa suspende zborurile companiilor chineze. Pasagerii vor trebuie totuși sa fie…

- Curtea Suprema din Texas a blocat miercuri o decizie prin care alegatorii care se tem pentru sanatatea lor din cauza pandemiei de coronavirus ar fi putut vota prin corespondența, relateaza Agerpres.”Suntem deacord cu statul (Texas) asupra faptului ca simpla lipsa de imunitate a unuialegator fata de…

- Curtea Suprema a Statelor Unite dezbate din nou, miercuri, reforma accesului la tratamente anticonceptionale, transmite AFP, potrivit Agerpres. Cei noua judecatori, izolati de la jumatatea lui martie din cauza coronavirusului, isi vor desfasura lucrarile prin teleconferinta. Decana de varsta a instantei,…

- Președintele Donald Trump nu a mai ieșit in public dupa gafa cu dezinfectantul pe care oamenii ar putea sa și-l injecteze pentru a se pazi de coronavirus. Ulterior, președintele SUA a revenit asupra declarației, spunand ca a fost „sarcastic”, dar era prea tarziu: toata lumea ii interpretase spusele…